浦和レッズは4日、クロアチア1部のディナモ・ザグレブへ期限付き移籍していたDF荻原拓也(25)の復帰を発表した。荻原は浦和の下部組織出身で、ジュニアユース、ユースと昇格し、2018年にトップチームに昇格。2020年途中からアルビレックス新潟へ、2021年、2022年は京都サンガF.C.へ期限付き移籍していた。浦和では3年半在籍し、J1で41試合1得点、リーグカップで21試合2得点、天皇杯で6試合、AFCチャンピオンズリーグ(ACL)で9試合、