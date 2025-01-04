2025年春に本格デビューする保育士アイドルが自身のXで素朴な目標を発表し、驚きの声が上がっている。「保育士アイドル今年の目標は、人生初の新幹線に乗ることです…！」と綴ったのは、期間限定グループ「QUESTION」として活動する香坂星奈(26)。新幹線の通っていない宮崎県出身らしい目標をあげ「一緒に叶えませんか?」と呼びかけている。この投稿にファンからは「え?人生初??うそですよね??」「新幹線未経験って珍しい気