「レゲエ」「ロック」「島唄」――。鹿児島県奄美市の黒糖焼酎メーカー「西平酒造」は、音楽を聴かせて焼酎を熟成させる「ソニックエイジング」に挑戦している。「音楽のジャンルによって味、香り、舌触りがそれぞれ違うんです」。４代目社長で杜氏（とうじ）の西平せれなさん（３７）は目を輝かせる。蔵には４合瓶（７２０ミリ・リットル）６００本分の焼酎が入った樽（たる）が六つ並ぶ。それぞれにスピーカーが取り付けら