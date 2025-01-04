取材に応じるパキスタンのムニール・アクラム国連大使（共同）【ニューヨーク共同】国連安全保障理事会（15カ国）で、1月から非常任理事国を務めるパキスタンのムニール・アクラム国連大使が4日までに共同通信のインタビューに応じ、北朝鮮との対話の必要性を指摘した。核実験実施には明確に反対したが、日本や米欧諸国が非難してきた弾道ミサイル発射への対応は「状況を見極める」と慎重姿勢を示した。パキスタンは2012〜13年