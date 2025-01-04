ロッテからポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指している佐々木朗希投手（２３）の移籍先が「パドレス、ドジャース、ジャイアンツ」の?カリフォルニア３球団?に絞られていると米メディアが伝えた。全米野球記者協会メンバーのフランシス・ロメロ記者が３日（日本時間４日）、自身のＸ（旧ツイッター）に「情報筋によれば、佐々木朗希は交渉期限の７２時間前となる今月２０日以降に契約先を決める見込みだ」と投稿