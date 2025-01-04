キャスターの辛坊治郎氏が４日、ＡＢＣラジオ「辛坊治郎の万博ラジオ」に出演し、大阪・関西万博独自の電子マネー「ミャクペ！」について言及した。この日、番組には２０２５年日本国際博覧会協会の河本健一企画局長が出演し、万博のテーマである「デジタル」と「未来への行動」を促すことを目的としたアプリサービス「ＥＸＰＯ２０２５デジタルウォレット」について解説した。同サービスは万博公式ＨＰからダウンロードし、