運行中の電車で、乗客の鞄の中のモバイルバッテリーが火を噴いた。携帯型扇風機から出火し、事務所が燃えた。スマートフォン、電動アシスト付き自転車など、リチウムイオン電池による火災事故が増えている。リチウムイオン電池は「日本生まれ」だ。基本特許を発明したのは旭化成の吉野彰氏。2019年のノーベル化学賞を受賞した。ソニーは1991年、世界で初めて、独自開発したリチウムイオン電池を携帯電話に搭載した。くりかえし充電