１８、２０年のＪＲＡ年度代表馬に輝いたアーモンドアイの初子で、デビュー３戦目の初勝利を目指すアロンズロッド（牡３歳、美浦・国枝栄厩舎、父エピファネイア）が１月４日、放牧先の福島・ノーザンファーム天栄から美浦トレセンに帰厩した。次走は１回中山開催中の出走を視野に入れている。さっそく厩舎で馬体をチェックした国枝調教師は「順調だよ。体も大きくなっているし、いいんじゃない」と目を細めた。デビュー２戦目