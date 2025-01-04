◆第１０３回全国高校サッカー選手権▽準々決勝東福岡（福岡）０（５ＰＫ４）０静岡学園（静岡）（４日・Ｕ等々力）選手権２度（１９９６、２０１９年度）制覇の静岡学園と同３度（１９９７、９８、２０１５年度）Ｖの東福岡の強豪同士の対決は０―０からのＰＫ戦の末、東福岡に軍配が上がった。１１日に国立で前橋育英（群馬）と準決勝を戦う。東福岡は優勝した１５年度以来、９大会ぶりの準決勝進出を果たした。静岡学