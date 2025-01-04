ＪＲＡは４日、２４年度ＪＲＡ賞の調教師・騎手部門の受賞者を発表した。地方、海外の指定レースを含む勝利度数、勝率、獲得賞金、騎乗回数の総合得点で決定するＭＶＪは、計４７ポイントを獲得した戸崎圭太騎手（４４）＝美浦・田島俊明厩舎＝が、２２年度以来となる２年ぶり５度目の受賞となった。過去には１４年度から３年連続で同賞を受賞したことがある。今年は１３４勝を挙げた勝利度数と勝率が全体３位。獲得賞金も４位