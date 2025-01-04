障害がある人たちのアートが、ホテルやバスなどに取り入れられ、彩りをもたらしている。JR東海グループが連携し、芸術の専門教育を受けていない人の作品「アール・ブリュット」にスポットを当てた。昨年12月の障害者週間に合わせ、名古屋JRゲートタワーホテル（名古屋市）では、伊山英吾さん（20）＝同市＝の作品をデザインしたスカーフなどを従業員が身に着けた。青やピンク、緑など色合い豊か。接客に当たる余語文香さん（25