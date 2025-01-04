歌手の相川七瀬（49）が3日、インスタグラムを更新。「第101回東京箱根間往復大学駅伝競走」の応援に駆け付けたと明かし、3位となった母校の國學院大学をねぎらった。ベイスターズ26年ぶり日本一に相川七瀬ら芸能界のベイ党も歓喜「ありがとう」相川は、「箱根駅伝第101回大会が終わりました」の書き出しで、「國學院大学、往路苦しい戦いを強いられましたが復路組の魂こもった走りで、復路3位でフィニッシュしました」と投稿。さ