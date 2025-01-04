特大の筆と巨大な布を使った「ウルトラ書きぞめ」が4日、広島市中区の「基町クレドふれあい広場」であった。書き込んだ文字は「坐春風（ざしゅんぷう）」。新しい年を、穏やかでおおらかな気持ちで過ごせるように、との思いを込めた。巨大な布に特大の筆で文字を書く書家=2025年1月4日午後1時16分、広島市中区、山中由睦撮影筆は長さ1.8メートル、重さ20キロ。筆の生産量日本一をほこる広島県熊野町で製造された「熊野筆」。40