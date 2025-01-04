（高雄中央社）南部でサイエンスパークの整備やインフラの強化を推進する政府の「南台湾シリコンバレープログラム」（大南方新矽谷推動方案）が3日、正式に始動した。国家発展委員会の劉鏡清（りゅうきょうせい）主任委員（大臣に相当）は同日、米・半導体大手のエヌビディアや電子機器製造大手の鴻海（ホンハイ）精密工業との連携の下で、南部・高雄市がソフトウエアとハードウエアを融合させた夢の都市になると語った。こ