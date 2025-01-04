業界を知り尽くした″四賢人″が徹底討論して決定！インフレの波は飲食チェーンにも押し寄せ、ワンコインで満足できるメニューはほぼ絶滅したと言っても過言ではない。では、1000円以下で食べられる至高のコスパグルメとは？FRIDAYビジネスレポート企画でおなじみ、飲食業プロデューサーの須田光彦氏、Ｂ級グルメ探究家の柳生九兵衛氏、フードジャーナリストの長浜淳之介氏、フードアナリストの重盛高雄氏の″四賢人″が語り尽くし