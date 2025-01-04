［高校選手権・準々決勝］１月４日１月４日、第103回全国高校サッカー選手権は準々決勝の４ゲームを開催。東福岡、流経大柏、前橋育英、そして東海大相模が11日に国立競技場で開催される準決勝へと駒を進めた。第１試合では流経大柏が驚異のゴールショーを披露した。上田西を相手に前半13分にFW山野が口火を切ると、次から次へとゴールを重ね、前半だけで６ゴールを奪取。終わってみれば８対０の圧勝で６年ぶりのベスト進出を