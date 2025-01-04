◇第101回東京箱根間往復大学駅伝競走(2025年1月2日往路、3日復路)出雲駅伝、全日本大学駅伝の二冠を獲得し迎えた國學院大學。優勝候補にも目され、初制覇を目指しましたが総合3位。優勝には届かず、大会を終えました。2区を走った絶対的エースで主将の平林清澄選手（4年）にとっては最後の箱根駅伝。大会を終えると、主将の仕事として後輩に思いを託していました。後輩たち1人1人に握手を求めるとハグ。泣きじゃくる後輩を抱きし