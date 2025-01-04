2024年のノーベル賞はAI研究が受賞しました。AIを使いイノベーションを起こす人がいる一方で、日本ではまったく利用しない人が大多数となっています。今後、どうなっていくのか、注目の技術を専門家に聞きました。（社会部内田 慧）■AI駆使し革命を起こした人ノーベル化学賞を受賞したデミス・ハサビス氏。元は世界的なチェスのプレーヤーでしたが、コンピューターでチェスができることに関心を持ったことからAI研究の世界へ。