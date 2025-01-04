氷雪関連の設備や器材はウインタースポーツを支える存在で、氷雪経済において重要な位置を占めている。高山の標高差1000メートル以上のリフトに設置されるゴンドラや、独自ブランドの人工降雪機といった中国国産の設備が今シーズンの冬、各大型スキー場に次々登場するようになっている。吉林省吉林市にある北大湖スキーリゾートに今年新設されたリフト乗り場に行くと、真新しいゴンドラが存在感を放ち、スタッフが最終調整を行って