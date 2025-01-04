JRAは4日、第74回中山金杯（GIII、芝2000m）の枠順を発表した。天皇賞・秋3着のホウオウビスケッツは8枠18番、同コースの紫苑Sでレコード勝利したクリスマスパレードは7枠15番、エリザベス女王杯4着のシンリョクカは8枠17番から発走する。 ■コース替わりで内枠優勢 過去10年、最多勝利を挙げるのは4枠で【3.2.0.15】、続くのは2枠【2.3.1.12】と、この2つの枠が連対馬の半数を占める。3枠も2勝を挙げ【