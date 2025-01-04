ドジャースの山本由伸投手（26）が3日（日本時間4日）、新学期を迎える学生たちにメッセージを送った。現地6日から始まる春学期を前に、ロサンゼルス統一学区の公式X（旧ツイッター）が更新され、ユニホーム姿の山本の動画を公開した。動画内で山本は「ロサンゼルスドジャースの山本由伸です」と自己紹介し「新学年がまた始まりましたね。勉強に遊びに友達と仲良く楽しく生活して下さい。頑張って下さい！」と学生たちにエー