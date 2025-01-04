◇第103回全国高校サッカー選手権準々決勝（2025年1月4日）第103回全国高校サッカー選手権の準々決勝が4試合が各地で行われ、4強が出そろった。初出場の東海大相模（神奈川）は明秀日立（茨城）と対戦。前半34分に左CKから先制されたが、同40分にMF沖本陸（3年）のヘディング弾で追いつくと、後半25分にMF高畑旺崇（3年）が勝ち越しゴールを挙げ、2―1で競り勝った。神奈川県勢の4強入りは2018年度の第98回大会の日大藤沢以