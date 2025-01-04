Photo: きむ（ら） ROOMIE 2024年12月13日掲載の記事より転載 最近、世の中はサウナブームですが、私も遅ればせながらそのブームに乗ってサウナを楽しんでいます。サウナ→水風呂→外気浴。こんなに急激な温度変化で体に負担がかかっているのでは……なんて思いつつも、確かにやってみると気持ちいいんですよね、ただ、普段眼鏡で過ごしている人だと、サウナルームに裸眼で入っても12分計が