ペンシルベニア州クレアトンにあるＵＳスチールの工場/Gene J. Puskar/AP/Fileニューヨーク（ＣＮＮ）バイデン米大統領は３日、日本製鉄による米鉄鋼大手ＵＳスチールの１４３億ドル（約２兆２５００億円）規模の買収を阻止する考えを表明した。政権最終盤を迎え、行政権限の重大な行使に踏み切った形だ。バイデン氏は声明で「何度も述べているように、鉄鋼生産や生産に携わる鉄鋼労働者は我が国の屋台骨だ」とコメント。「国内で