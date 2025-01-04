NHK『紅白歌合戦』で司会という大役を務め上げた女優・伊藤沙莉（30）が、18歳年上の脚本家・蓬莱竜太（48）との結婚を発表した。1月4日に自身がMCを務めるインターネットラジオ番組『伊藤沙莉のsaireek channel』で「私、伊藤沙莉はかねてよりお付き合いさせていただいていました作演、劇作家、演出家の蓬莱竜太さんと結婚することにしました！結婚しました！」とファンへ向け、幸せな報告をした。伊藤の初ロマンスを本誌が報じた