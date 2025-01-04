1月3日、WEST．の桐山照史（35）が、所属するSTARTO ENTERTAINMENTの公式サイトで、元バレーボール女子日本代表の狩野舞子（36）との結婚を発表した。桐山は《いつも支えてくださっている皆様へ》として、《この度、桐山照史は狩野舞子さんと結婚いたしました事をご報告させていただきます。これからも変わらず、心穏やかに支え合いながら、高め合っていける関係を築き上げていきたいと思います。この環境の変化に感謝し、お互い今