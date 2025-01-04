吉本新喜劇の看板座員である島田珠代さん（54）は、駆け出しだった20代の頃、「恋愛したら芸事の勘が鈍くなる」と思い込んでいたという。新喜劇のメンバーの言葉を通して考えが変わった珠代さんは、その後、2度の離婚を経験。現在は事実婚状態の新たなパートナーがいて、「彼が新たな島田珠代の境地を見出してくれた」と語る。珠代さんは、今や社会問題にもなっている“セックスレス”にも関わる持論を赤裸々に語った。（取材・