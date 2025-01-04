東京で生まれ育ったタレント・三船美佳さん（42）は、大阪発の2本のテレビ番組のレギュラーをもったことをきっかけに、2013年大阪へ移住。その後、大阪で再婚、出産し、現在も大阪で暮らしながら芸能活動をしている。どんな暮らしぶりなのか。三船さんのプライベートに迫った。【全3回の第3回。第1回から読む】【写真】現在42歳になった三船美佳さん。“世界のミフネ”と呼ばれた俳優・三船敏郎さんや、若かりし頃の一枚も＊