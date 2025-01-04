明日5日(日)の日中はいったん冬型の気圧配置は緩みますが、強い寒気の影響で北日本や北陸では雪の続く所も。度重なる寒波で北日本や北陸を中心に積雪が平年を大幅に上回っている所があります。更なる雪によって交通に影響が出る所もあるため、帰省のUターンは注意が必要です。年末年始の寒波で北日本や北陸で積雪急増平年の3倍以上も年末年始の度重なる寒波で、北日本や北陸を中心に積雪が平年を大幅に上回っている所があります