Ｇ大阪がドイツ２部ニュルンベルクのＭＦ奥抜侃志（２５）を完全移籍で獲得することが４日、決定的になった。すでに交渉は合意に達したとみられ、近日中にも発表となる。奥抜は独特のリズムから繰り出すドリブルが武器のアタッカーで、主に左サイドを主戦場とする。大宮ユースからトップに昇格し、２２年夏にポーランド１部のグールニクザブジェへ。２３年夏にドイツ２部のニュルンベルクへと移籍し、昨季は３０試合３ゴールの