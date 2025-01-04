フリーアナウンサーの中村仁美（45）が4日、自身のインスタグラムを更新。年始の過ごし方についてつづった。中村は「年明け旅行先で息子と初打ちすでに2日目」と記し、テニスラケットの写真をアップ。長男との試合では「なんでお母さんからゲーム取られなきゃいけないんだよ激怒りの長男パワープレーで押し切ろうとしてゲームを落とす長男」と、負けてすねてしまっていたようで「アンガーマネジメント親子共に今年