プロ野球日本ハムで活躍し、NPB通算592安打を放った広瀬哲朗氏（63）が4日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。レッドソックス傘下3Aウースターからフリーエージェント（FA）となり、ソフトバンクへの加入が決まった上沢直之投手（30）についてコメントした。上沢は2023年オフ、日本ハムからポスティングシステムを利用して米球界に挑戦するも、右肘痛なども影響して、わずか1年で帰国。海外FA権取得前にポスティングシステ