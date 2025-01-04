三大流星群の一つ「しぶんぎ座流星群」が、４日の未明から早朝にかけて見頃となった。今年は月明かりの影響がない好条件ということもあり、多くの天文ファンらが各地で夜空を見上げた。景勝地が点在する宮城県気仙沼市の唐桑（からくわ）半島では午前２時頃、肉眼でも１時間に２０個ほどの流星を確認できた。厳しい冷え込みの中、まばゆい光を放つ流星が時折、巨大な岩が連なる海岸の上空を彩っていた。