NTTデータ関西が開発したアスリート支援アプリ「GOATUS（ゴータス）」のイメージ図NTTデータ関西（大阪市）は、スポーツ選手やチームとファンをつなぐスマートフォン用アプリ「GOATUS（ゴータス）」を開発し、昨年12月から運用している。ファンが遠征費用の捻出などに課題を抱えるアスリートに資金を援助できるようにした。選手らが競技に集中できる環境を整える狙い。選手やチーム側は、アプリ上で活動内容や試合結果などを紹