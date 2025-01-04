大阪・毎日放送（MBSテレビ）は『MBSマンスリーリポート』（毎月第1日曜）新年最初の放送となるあす5日（前5：45〜※関西ローカル）で、阪神・淡路大震災を振り返る。【貴重画像】「1・17」視聴者が目を疑った阪神高速倒壊現場、大火災の様子1995年1月17日午前5時46分、淡路島北部を震源とする巨大地震が発生した。被害は、淡路、神戸、阪神間に及び、6400人を超える人命が失われた。あれから30年の節目。1月・2月に連続企画