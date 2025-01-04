タレントの松本伊代が4日、自身のインスタグラムを更新。夫のヒロミ、長男の小園凌央との家族ショットを公開した。【写真あり】ほっこり！松本伊代、ヒロミ、小園凌央と家族ショット松本は「みなさま2025年もどうぞ宜しくお願い致します。新しい年いかがお過ごしですか？わたしはゆっくりした時間の中でお正月を楽しんでおりました。今年もみなさんと共に笑顔多い年にしたいです！！」と写真を添えて思いを記した。さらに「#