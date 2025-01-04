ユニークで豪華なインテリアやテーマルーム、そしてジャグジーやカラオケなどの充実した設備により、非日常感が味わえるラブホテル。胸を高鳴らせ、甘い時間を期待しながら利用する人が多いことだろう。今回ご紹介するエピソードは、そんな空間で働く“従業員同士の情事”。福岡の繁華街にあるラブホテルでベッドメイクとフロント業務を5年続けた天野翔子さん（仮名）の、元同僚の実話不倫だ。◆男女ペアでベッドメイクを担当