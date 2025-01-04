2024年の大反響だった記事をピックアップ！ すご過ぎて順位はつけられない「すごい人生」部門はこちら！（集計期間は2024年1月〜10月まで。初公開2024年8月15日記事は取材時の状況）＊＊＊人を外見で差別する「ルッキズム」という言葉を昨今、よく耳にする。生まれた時から、顔の半分に赤いアザがあり、自分のように顔に疾患・外傷のある人たちを「ユニークフェイス」と名付け、当事者活動をしてきたライターの石井