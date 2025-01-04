正月三が日も終え、生徒たちはいよいよ本格的な受験のシーズンを迎えます。県内の私立高校では、４日を皮切りに入学試験が始まりました。 宇都宮地方気象台によりますと、４日午前７時２０分ごろ、宇都宮の気温は最も冷え込み氷点下１・６度。受験生が白い息を吐きながら緊張した面持ちで校舎に入っていきます。 宇都宮短期大学附属高校の入学試験は４日、午前９時１０分に国語の科目から始まり数学、英語、理科、社会の順