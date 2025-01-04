プレミアリーグ前半戦を4位で折り返すチェルシー。エンツォ・マレスカ新監督の下、クラブはいいスタートを切っている。そんななか、DFウェズレイ・フォファナ（24）に長期離脱の可能性が浮上している。今シーズン、リーグ戦12試合に出場している同選手はマレスカ監督からの評価も高く、新生チェルシーのディフェンスラインを支える存在としてここまでは好印象を残していた。しかし、第14節以降はハムストリングの怪我で戦列を離れ