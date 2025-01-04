セント レジス ホテル 大阪は、2025年バレンタインコレクションのチョコレートやスイーツを発売。25年バレンタインチョコレートセント レジス ホテル 大阪が贈る2025年バレンタインコレクションでは、最高品質のチョコレートを使用したスイーツや、フルーツの風味が楽しめるチョコレート、ハート型のサブレなどを展開する。4種の味が楽しめる最高品質チョコレート4種類のフレーバーが楽しめる「ボンボンショコラ」。真っ赤なハート