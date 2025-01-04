ロッテを戦力外になっていた吉田凌投手が４日までに自身のインスタグラムを更新し、「プロ野球生活を終了しました。９年間沢山のご声援本当にありがとうございました。苦しい時期の方が多かったですが、夢でもあったプロ野球選手になれて本当にうれしかったです」と、プロ野球人生に終止符を打ったことを報告した。東海大相模高時代には同級生で現中日・小笠原慎之介投手と左右のＷエースとして全国制覇を成し遂げ、１５年ドラ