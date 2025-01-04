ＪＲＡは１月４日、２０２２年の中山牝馬Ｓを勝ったクリノプレミアム（牝８歳、美浦・伊藤伸一厩舎、父オルフェーヴル）の競走馬登録を同日付で抹消したと発表した。今後は北海道日高町の賀張宝寄山育成牧場で繁殖馬になる予定。昨年１１月の福島記念（４着）がラストランとなった。通算成績は３５戦５勝。総獲得賞金は１億７１８３万３０００円。