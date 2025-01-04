近代日本画の巨匠・横山大観（１８６８〜１９５８年）の絶筆「不二」が今年３月、島根県安来市の足立美術館で公開される。個人所蔵で半世紀近く表に出ることはなかったが、大観作品の収集に力を入れる同館が画商を介して購入した。大観は生涯にわたり、日本の美の象徴として富士山を描き続け、１５００点近くを残した。「不二」（縦４６センチ、横５７センチ）は１９５７年、病床に伏しながら完成させた最後の作品で、雪化粧を