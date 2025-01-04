アメリカのトランプ次期大統領が有罪評決を受けた不倫口止めをめぐる裁判で、ニューヨークの裁判所は、1月10日に量刑の言い渡しをすることを決めました。【映像】トランプ氏 “不倫口止め裁判”10日に量刑トランプ氏は、不倫相手の元ポルノ女優に口止め料を支払い、これを隠すために業務記録を改ざんした罪で2024年5月に有罪評決を受けています。量刑言い渡しは当初、2024年7月の予定でしたが、大統領在任中の「免責特権」が