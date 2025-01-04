スペース・コンパスが打ち上げる静止衛星のイメージNTTとスカパーJSATの共同出資会社「スペース・コンパス」（東京）は、2026年にも、複数の地球観測衛星が撮影した画像データを中継して地上に送るための静止衛星をアジア上空に打ち上げる。運用が始まれば、日本を中心とした広範囲の衛星画像がほぼリアルタイムで得られる。海上監視の強化に役立つとして、防衛省や海運会社の活用を見込む。静止衛星はアジア上空約3万6千kmに