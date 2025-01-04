石破茂首相石破茂首相は4日、東京・赤坂の赤坂山王メディカルセンターを訪れ、午前8時ごろから約2時間半、健康診断を受けた。健診は昨年11月13日以来で、首相に就任してから3回目。マレーシア、インドネシア訪問や通常国会に備えたとみられる。4日午後には、年末年始を過ごした東京都内のホテルから赤坂の衆院議員宿舎に戻った。