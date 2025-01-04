お笑い芸人のスギちゃん（51）が、お笑い芸人ゴー☆ジャス（46）のイベントをお忍びで訪問した感想を明かした。スギちゃんとゴー☆ジャスは、同じサンミュージックプロダクション所属の芸人という縁がある。スギちゃんは3日にX（旧ツイッター）を更新し、自身の地元・愛知県一宮市で行われたゴー☆ジャスのイベントを訪れたことを報告。「スギちゃんの地元ということでスギちゃんの話をしてたぜぇ全部聞いてたぜぇ」とちゃめっ気