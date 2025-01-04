モデルのゆうちゃみ、ゆいちゃみ姉妹が４日放送のＡＢＣテレビ「正義のミカタ！お正月特別編日本が抱えるヘビ〜な２０２５年問題ＳＰ」に出演し、石破茂首相の外交時におけるマナー違反について指摘した。石破首相は昨年１１月、ペルーで行われた国際会議「ＡＰＥＣ２０２４」で、首相になって初めて出席したにもかかわらず、集合写真の撮影時に遅刻し不参加となった。会議場では各国首脳があいさつに回る中、石破首相だけが