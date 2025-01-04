俳優のドンハが本格的な復帰へ乗り出した。【写真】ドンハの高校時代の担任が疑惑を否定最近、映画『コーネルの箱』（原題）が1月8日に韓国での上映を控えてメイン予告映像を電撃公開した。大どんでん返しを繰り返すストーリーと俳優たちの熱演、そこに鳥肌が立つ演出力の調和で全世界40余りの映画祭で称賛を受けた同作。早くも期待感を集めているなか、特に目を引いたのは俳優ドンハの出演予告だった。（写真提供＝Empathyエンタ